Коронавирус в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n160174-vspyshka-koronavirusa-bolshe-500-detey-zaboleli-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой. За прошедшие сутки, 14 сентября, еще 4 тыс. 640 человек подхватили инфекцию, среди них 531 ребенок и 95 медработников.

Госпитализированы 1 тыс. 609 человек, умерли от осложнений болезни 93 украинцы. Медики сделали 75 тыс. 431 тест (в частности методом ПЦР — 33 тыс. 878 методом ИФА — 8 тыс. 562). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 325 тыс. 796 человек;

выздоровело — 2 млн 225 тыс. 130 человек;

летальных случаев — 54 тыс. 550;

проведено ПЦР-тестов — 12 млн 342 тыс. 907.

Напомним, Кабинет министров не планирует вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. В то же время правительство настроено мотивировать людей добровольно делать прививки. Для поощрения вакцинации планируют создать новую социальную рекламу, а также предложить украинцам мотивирующие факторы.