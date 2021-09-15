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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: УП

Спалах коронавірусу — понад 500 дітей захворіли в Україні (ІНФОГРАФІКА)

15 вер 2021, 08:48
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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою. За минулу добу, 14 вересня, ще 4 тис. 640 людей підхопили інфекцію, серед них 531 дитина та 95 медпрацівників.

Госпіталізували 1 тис. 609 осіб, померли від ускладнень хвороби 93 українці. Медики зробили 75 тис. 431 тест (зокрема методом ПЛР — 33 тис. 878 методом ІФА — 8 тис. 562). Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 325 тис. 796 осіб;
  • одужало — 2 млн 225 тис. 130 осіб;
  • летальних випадків — 54 тис. 550;
  • проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 342 тис. 907.

Нагадаємо, Кабмін не планує запроваджувати обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Водночас уряд налаштований мотивувати людей добровільно робити щеплення. Для заохочення вакцинації планують створити нову соціальну рекламу, а також запропонувати українцям мотивуючі фактори.

Джерело: Ракурс


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