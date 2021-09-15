Вакцинувати 80% педагогів за п’ять днів закликали в Офісі президента. Фото: nus.org.ua

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. В Офісі президента повідомили, що голови ОДА та КМДА мають посприяти вакцинації від COVID-19 не менше 80% педагогів до 20 вересня.

Місцева влада має організувати виїзд мобільних бригад з імунізації до колективів закладів освіти. Про це інформують у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також голови ОДА та КМДА мають провести роз’яснювальну роботу серед освітян та переконати в необхідності вакцинації.

Як повідомляється, щеплення захищатиме дорослих від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї. Вакциновані дорослі, своєю чергою, захищатимуть дітей, які не мають права на щеплення від COVID-19 через свій вік.

В Офісі президента також уточнили, що в разі запровадження «жовтої» та «червоної» зон карантину працюватимуть лише ті навчальні заклади, де щеплення одною дозою отримали щонайменше 80% працівників.

За минулу добу, 14 вересня, в Україні виявили 4 тис. 640 хворих на COVID-19 (днем раніше — 3 тис. 332). Таких показників в Україні не було з 21 травня.

Нагадаємо, Кабмін не планує запроваджувати обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Водночас уряд налаштований мотивувати людей добровільно робити щеплення. Для заохочення вакцинації планують створити нову соціальну рекламу, а також запропонувати українцям мотивуючі фактори.