Бомонд болел за «Динамо» против «Бенфики». Фото: Дмитрий Ларин

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Ракурс

Матч Лиги чемпионов в Киеве с участием «Динамо» и португальской «Бенфики» посетили топ-чиновники.

В вип-ложе стадиона «Олимпийский» заметили известного олигарха, представителей «Слуги народа» и других нардепов, министров, бизнесменов и руководителей стратегически важных предприятий. О бомонде на матче сообщил журналист Михаил Ткач на собственной странице в Facebook.

По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди, объединенные разными важными темами для разговоров, — написал он.

Журналист утверждает, что в вип-ложе был олигарх Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Евгений Гєллер, руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, вице-премьер Олег Уруский, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Олег Немчинов, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, народные депутаты Николай Тищенко, Сергей Левочкин, Андрей Иванчук, кинорежиссер Борис Баум и братья Игорь и Григорий Суркисы.

На опубликованных фото можно также заметить главу Минздрава Виктора Ляшко, второго президента Леонида Кучму, журналиста Дмитрия Гордона.

Напомним, «Динамо» начало выступления на групповой стадии Лиги чемпионов с ничейного результата в матче против «Бенфики». Тренер киевлян Мирча Луческу после матча признал, что доминировала «Бенфика», а «Динамо» отдало инициативу сопернику, чтобы сыграть компактно в обороне.