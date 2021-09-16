Детонував снаряд Першої світової – поліція про вибух у Карпатах

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Вибух у Карпатах, який стався у ніч на 16 вересня в районі гори Під-Берди в Івано-Франківській області, спричинив снаряд часів Першої світової війни.

Туристи, які ввечері 15 вересня розтаборувалися у Карпатах в районі гори Під-Берди, розклали багаття на місці, де залягав старий снаряд часів іще Першої світової війни, який внаслідок цього здетонував. На місці багаття поліцейські знайшли вирву від вибуху, а на території довкола — уламки снаряду, пошкоджені корозією, — цитує «Укрінформ» спікера управління Нацполіції в Закарпатській області Ганну Дан.

За її словами, у цій місцевості проходить так звана лінія Арпада — система оборонних і фортифікаційних споруд, яку в Карпатських горах побудували угорці в першій половині ХХ століття.

Наразі правоохоронці вивчають місце події. За фактом загибелі та травмування людей поліція Закарпаття розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (з позначкою «нещасний випадок»).

Нагадаємо, 15 вересня 12 туристів, серед яких й двоє дітей, зупинилися на привал на полонині біля гори Під-Берди поблизу села Вороненка Надвірнянського району Івано-Франківщини. Мандрівники розвели багаття, після чого пролунав вибух. ДСНС та служби порятунку дізналися про вибух о 21.20. Двоє туристів загинуло, четверо дістали поранення.

Відомо, що на вказаній території проходила лінія Арпада — оборонна лінія, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах у 1939−1944 роках проти Червоної Армії і простяглася майже на 600 км.