Вибух у Карпатах забрав життя туристів, які розвели багаття в горах

https://racurs.ua/ua/n160232-vybuh-u-karpatah-zabrav-jyttya-turystiv-yaki-rozvely-bagattya-v-gorah.html

Ракурс

12 туристів, з яких двоє дітей, опинилися в епіцентрі вибуху у Карпатах. Вони зупинилися на привал на полонині «Під Берди» поблизу села Вороненка Надвірнянського району Івано-Франківщини.

Після того, як туристи розвели багаття, стався вибух. На місці загинули дві людини, четверо отримали травми, з них троє - у важкому стані.

Наразі невідомо, що саме могло вибухнути — можливо, йдеться про артснаряд чи міну часів Другої світової.

Надзвичайники прислали на місце події відділення з Ворохти, Верховини, Яремче, Заросляка, Косова та Івано-Франківська.

Серед травмованих туристів один був у важкому стані. Його до підніжжя гори у селі Вороненка рятувальники несли на ношах. Ще двох травмованих, а також двох дітей довезли на автомобілях.

Рятувальники планують провести в Івано-Франківську брифінг у першій половині четверга.