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Ракурс
Вибух у Карпатах забрав життя туристів, які розвели багаття в горах

Вибух у Карпатах забрав життя туристів, які розвели багаття в горах (ФОТО, ВІДЕО)

16 вер 2021, 09:20
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12 туристів, з яких двоє дітей, опинилися в епіцентрі вибуху у Карпатах. Вони зупинилися на привал на полонині «Під Берди» поблизу села Вороненка Надвірнянського району Івано-Франківщини.

Після того, як туристи розвели багаття, стався вибух. На місці загинули дві людини, четверо отримали травми, з них троє - у важкому стані.

Наразі невідомо, що саме могло вибухнути — можливо, йдеться про артснаряд чи міну часів Другої світової.

Вибух в Карпатах, фото - ДСНС

Надзвичайники прислали на місце події відділення з Ворохти, Верховини, Яремче, Заросляка, Косова та Івано-Франківська.

Вибух у Карпатах, фото - ДСНС

Серед травмованих туристів один був у важкому стані. Його до підніжжя гори у селі Вороненка рятувальники несли на ношах. Ще двох травмованих, а також двох дітей довезли на автомобілях.


Рятувальники планують провести в Івано-Франківську брифінг у першій половині четверга.

Джерело: Ракурс


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