Взрыв в Карпатах унес жизни туристов, которые развели костер в горах

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Ракурс

12 туристов, из которых двое детей, оказались в эпицентре взрыва в Карпатах. Они остановились на привал в долине «Под Берды» вблизи села Вороненко Надвирнянского района Ивано-Франковской области.

После того, как туристы развели костер, произошел взрыв. На месте погибли два человека, четверо получили травмы, из них трое — в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, что именно могло взорваться. Возможно, речь идет об артснаряде или мине времен Второй мировой.

Чрезвычайники прислали на место происшествия отделения из Ворохты, Верховины, Яремче, Заросляка, Косово и Ивано-Франковска.

Среди травмированных туристов один в тяжелом состоянии. Его к подножию горы в селе Вороненко спасатели несли на носилках. Еще двух травмированных, а также двух детей довезли на автомобилях.

Спасатели планируют провести в Ивано-Франковске брифинг в первой половине четверга.