Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n160231-volna-koronavirusa-prinesla-rekordnye-5-tys-zarajeniy-infografika.html

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 15 сентября, вирус был обнаружен у 5 тыс. 744 граждан. В больницы попали 1 тыс. 507 инфицированных.

Умер от болезни 101 украинец. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552 случаев), Харьковской (498 инфицированных), Днепропетровской (415 заражений), Киеве (362 больных) и Одесской (347 случаев) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 118 тыс. 786 человек. Одну дозу получили 68 тыс. 806 человек, полностью иммунизированы — 49 тыс. 980 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина может передать другим вакцины от коронавируса, срок годности которых заканчивается.