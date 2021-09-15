В Киеве ослабили карантин для иностранцев

https://racurs.ua/n160219-kiev-otmenil-samoizolyaciu-inostrancev-pri-tranzite-detali.html

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Кабмин ослабил ограничения для иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Украину с целью транзита и имеющих документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов.

Такие лица с 20 сентября освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения «Вдома» и прохождения тестирования в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПСУ).

В то же время для иностранцев и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину продолжит действовать необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный зарегистрированой в нашем государстве страховой компанией, который будет покрывать расходы, связанные с лечением COVID- 19, обсервацией, и будет действовать на весь срок пребывания в Украине.

Кроме того, иностранцам, лицам без гражданства и владельцам вида на жительство, нужно иметь один из перечисленных документов:

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

От детей до 12 лет справки о тестировании и вакцинации не требуются.

Иностранные граждане от 18 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и пересекающие государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции «Вдома» независимо от срока пребывания на территории Украины, — подчеркивают в ГПСУ.



Отмечается, что самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда будет рассматриваться решение об усилении карантина и переходе всей страны в «желтую» зону.