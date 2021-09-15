Действие зеленых COVID-сертификатов в Украине продлили. Фото: diia.gov.ua

https://racurs.ua/n160185-deystvie-zelenyh-covid-sertifikatov-v-ukraine-prodlili-detali.html

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Действие зеленых COVID-сертификатов в Украине продлили с 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров. В документе говорится о том, что в Украине будут действовать различные сертификаты: информации о прививках, отрицательный результат тестирования, который действует 72 часа, или выздоровления от COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

Чиновники отмечают, что желтый COVID-сертификат можно получить сразу после введения первой дозы вакцины от коронавируса. Документ будет действителен 120 дней с момента прививки. А зеленый сертификат можно получить после полного курса прививки или после двух недель прививки однодозною вакциной. Такой документ будет действовать 365 дней.

Оба «коронавирусных» сертификата можно скачать в приложении «Дія». В будущем документ можно будет распечатать в бумажном виде.

В Минздраве отметили, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, но печатать их на цветной бумаге не нужно.

Напомним, 9 сентября главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что в Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации. Желтый будет использоваться только внутри страны, а зеленый позволит путешествовать в другие государства.