Газовый «голод» в Европе — цена топлива перевалила за 800 долларов

https://racurs.ua/n160184-gazovyy-golod-v-evrope-cena-topliva-perevalila-za-800-dollarov.html

Ракурс

Цена газа в ближайшем (октябрьском) фьючерсе на бирже ICE Futures 15 сентября достигла 842,5 долл. за тысячу кубометров.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается в взлет котировок в марте 2018 году до 1 тыс. долл. за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока» (the Beast from the East).

В августе среднее значение контракта «на день вперед» на TTF составило 533, в начале сентября — уже 669 долл. за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF оказалась на уровне 346 тыс. за тысячу кубометров.

Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев.

Рынок Европы страдает от дефицита газа. Это главная причина, почему цены на «голубое топливо» продолжают расти. Сейчас потребность в газе ощущается особенно остро, ведь в мире восстанавливается деловая активность, а европейские страны готовят свои подземные хранилища к зиме.

Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть больше месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья, 12 сентября, резервы составляли 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

«Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в немецкие подземные хранилища «Реден» и «Катарина», продолжает ограниченную закачку в австрийское «Хайдах», немецкое «Йемгум» и «Бергермеер» в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 16%.

Традиционно Европа получает газ по многим направлениям: собственная добыча, страны Ближнего Востока, американский LNG, а также топливо из России. Однако часть этих поставок взял на себя Китай, у которого обострились отношения с традиционными поставщиками.

Европейский дефицит «голубого топлива» — история, удобная для российского газового монополиста, который мог бы компенсировать недостаток объемов поставок. Но «Газпром» выбрал выжидательную позицию. Он минимизировал поставки газа своим партнерским компаниям, ожидая, вероятно, на рост собственных доходов и дальнейшие шаги Европы по поводу «Северного потока-2».

Россия продолжит оказывать давление на Европу, пока не убедится в конечном восприятии идеи запуска «Северного потока-2».

15 сентября министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что процесс получения разрешения на запуск «Северного потока 2» от немецкого регулятора небыстрый, его могут завершить к началу 2022 года. В Украине считают, что газопровод еще долго не начнут эксплуатировать на полную мощность.