Подрыв «Северного потока» – прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца

https://racurs.ua/n198284-podryv-severnogo-potoka-prokuratura-frg-vydala-order-na-arest-ukrainca.html

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У справі про підрив «Північного потоку» німецька прокуратура видала ордер на арешт українця.

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Німецькі медіа дізналися, що йдеться про українця Володимира З. Також підозрюють ще двох громадян України, які могли кріпити вибухівку до газогонів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

Останнім відомим місцем проживання Володимира було місто біля Варшави. Німеччина просила Польщу заарештувати чоловіка і передати його, однак поляки цього не зробили.

Нагадамо, 26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» сталися вибухи і витік газу. Вони пролягають дном Балтійського моря від рф до Німеччини.

Україна заперечує причетність до диверсій.