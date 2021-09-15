Дію зелених COVID-сертифікатів в Україні продовжили. Фото: diia.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160185-diu-zelenyh-covid-sertyfikativ-v-ukrayini-prodovjyly-detali.html

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Дію зелених COVID-сертифікатів в Україні продовжили з 180 до 365 днів.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів. У документі йдеться про те, що в Україні діятимуть різні сертифікати: з інформацією про щеплення, негативний результат тестування, який діє 72 години, або одужання від COVID-19. Про це повідомляє урядовий портал.

Урядовці зазначають, що жовтий COVID-сертифікат можна отримати одразу після введення першої дози вакцини від коронавірусу. Документ буде дійсний 120 днів з моменту щеплення. А зелений сертифікат можна отримати після повного курсу щеплення або після двох тижнів щеплення однодозною вакциною. Такий документ діятиме 365 днів.

Обидва «коронавірусні» сертифікати можна завантажити у додатку «Дія». У майбутньому документ можна буде видрукувати в паперовому виді.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що COVID-сертифікати будуть мати кольорові позначки виключно в цифровому форматі, але друкувати їх на кольоровому папері не треба.

Нагадаємо, 9 вересня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що в Україні запроваджують зелений і жовтий сертифікати вакцинації. Жовтий використовуватиметься лише всередині країни, а зелений дозволятиме подорожувати до інших держав.