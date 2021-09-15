Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дію зелених COVID-сертифікатів в Україні продовжили. Фото: diia.gov.ua

Дію зелених COVID-сертифікатів в Україні продовжили — деталі

15 вер 2021, 11:25
999

Дію зелених COVID-сертифікатів в Україні продовжили з 180 до 365 днів.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів. У документі йдеться про те, що в Україні діятимуть різні сертифікати: з інформацією про щеплення, негативний результат тестування, який діє 72 години, або одужання від COVID-19. Про це повідомляє урядовий портал.

Урядовці зазначають, що жовтий COVID-сертифікат можна отримати одразу після введення першої дози вакцини від коронавірусу. Документ буде дійсний 120 днів з моменту щеплення. А зелений сертифікат можна отримати після повного курсу щеплення або після двох тижнів щеплення однодозною вакциною. Такий документ діятиме 365 днів.

Обидва «коронавірусні» сертифікати можна завантажити у додатку «Дія». У майбутньому документ можна буде видрукувати в паперовому виді.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що COVID-сертифікати будуть мати кольорові позначки виключно в цифровому форматі, але друкувати їх на кольоровому папері не треба.


Скріншот із сайту МОЗ

Нагадаємо, 9 вересня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що в Україні запроваджують зелений і жовтий сертифікати вакцинації. Жовтий використовуватиметься лише всередині країни, а зелений дозволятиме подорожувати до інших держав.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів