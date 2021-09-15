У Києві послабили карантинні обмеження для іноземців

https://racurs.ua/ua/n160219-kyyiv-skasuvav-samoizolyaciu-inozemciv-pry-tranzyti-detali.html

Ракурс

Кабмін послабив обмеження для іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин.

Такі особи з 20 вересня звільняються від самоізоляції та, відповідно, встановлення додатка «Вдома» та проходження тестування в Україні. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби (ДПСУ).

Водночас для іноземців та власників посвідки на тимчасове проживання незалежно від країни прибуття для в’їзду в Україну продовжить діяти необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий зареєстровано в нашій державі страховою компанією, який покриватиме витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діятиме на весь термін перебування в Україні.

Крім того, іноземцям, особам без громадянства та власникам посвідки на тимчасове проживання, потрібно мати один з перелічених документів:

документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду.

Від дітей віком до 12 років довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються.

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та перетинають державний кордон на в’їзд, зобов’язані мати негативний результат тесту та встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції «Вдома» незалежно від терміну перебування на території України, — зазначають у ДПСУ.



Зазначається, що самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в’їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат.

Нагадаємо, в МОЗ нещодавно розповіли, коли розглядатиметься рішення про посилення карантину й перехід всієї країни до «жовтої» зони.