Тищенко перебував у карному розшуку — Лерос опублікував документ

Тищенко перебував у карному розшуку. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n160218-tyschenko-perebuvav-u-karnomu-rozshuku-leros-opublikuvav-dokument.html

Ракурс

Гео Лерос, позафракційний народний депутат від «Слуги народу», заявив, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко значився у карному розшуку.

Парламентар відзначив, що його колега по парламенту «намагався порівняти випущений на мене фейк з розслідуванням, де я з бази карного розшуку розкрив факти про Колю Оболонського», де Тищенко значився бригадиром Савлохова, який торгував героїном, був причетним до двох вбивств". Про це Лером написав на власній сторінці у Facebook.

Але як бути, що навіть у відповіді МВС від 17 травня 2021 підтверджений факт, що Тищенко був у карному розшуку? Це при тому, що з інших питань, явно не без допомоги його кума і покриванні Зеленського, кримінальні справи завбачливо були знищені, що теж можна побачити у відповіді, — пише Лерос.

Як відомо, 9 вересня у Верховній Раді між нардепами Миколою Тищенком і Гео Леросом сталася штовханина. Інцидент стався, коли Лерос вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера».Тищенко під час цього виступу підійшов до трибуни, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив Лероса. Після цього народні депутати поливають один одного брудом у соцмережах.

Нагадаємо, 14 вересня генеральний прокурор України відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України Гео Леросом. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).