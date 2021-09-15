Тищенко находился в уголовном розыске — Лерос опубликовал документ

Тищенко находился в уголовном розыске, утверждает Лерос. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n160218-tischenko-nahodilsya-v-ugolovnom-rozyske-leros-opublikoval-dokument.html

Ракурс

Гео Лерос, внефракционный народный депутат от «Слуги народа», заявил, что нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко числился в уголовном розыске.

Парламентарий отметил, что его коллега по парламенту «пытался сравнить выпущенный на меня фейк с расследованием, где я с базы уголовного розыска раскрыл факты о Коле Оболонско», где Тищенко числился бригадиром Савлохова, который торговал героином, был причастен к двум убийствам". Об этом Лером написал на собственной странице в Facebook.

Но как быть, что даже в ответе МВД от 17 мая 2021 года подтвержден факт, что Тищенко был в уголовном розыске? Это при том, что по другим вопросам, явно не без помощи его кума и покрывании Зеленского, уголовные дела предусмотрительно были уничтожены, что тоже можно увидеть в ответе, — пишет Лерос.

Как известно, 9 сентября в Верховной Раде между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом произошла потасовка. Инцидент произошел, когда Лерос требовал объяснений от президента Владимира Зеленского относительно провала операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера». Тищенко во время этого выступления подошел к трибуне, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил Лероса. После этого народные депутаты поливают друг друга грязью в соцсетях.

Напомним, 14 сентября генеральный прокурор Украины открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины Гео Леросом. Предварительная квалификация уголовного преступления — приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).