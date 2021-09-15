Черновола убили «четырьмя ударами кастета» - экс-замгенпрокурора

https://racurs.ua/n160217-chernovola-ubili-chetyrmya-udarami-kasteta-eks-zamgenprokurora.html

Ракурс

Вячеслав Черновол, лидер Народного Руха Украины и диссидент, погиб не в результате ДТП, а умышленного убийства. Об этом заявил в эфире «4 канала» бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

Мы расследовали дело об убийстве Черновола… И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель, — отметил Голомша.

Он также отвергает версию об аварии. По его мнению, речь идет об инсценировке ДТП.

Бесспорно, не ДТП. Было установлено отключения подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола, — сказал Голомша.

В Офисе генпрокурора и Министерстве внутренних дел это заявление пока не комментировали. Вячеслав Черновол трагически погиб в 1999 году. По официальной версии, он попал в ДТП — 25 марта 1999 года его автомобиль якобы врезался в КамАЗ с прицепом. Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте ДТП. Большинство друзей и сын, Тарас Черновол, убеждены, что это было политическое убийство.

В то же время в марте 2021 года заместитель директора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало заявил, что комплексная комиссионная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза пришла к выводу, что Черновол получил смертельные травмы в результате ДТП, а подтверждений других версий гибели нет. Тракало указал, что подтверждений теории о гибели Черновола уже после ДТП, в том числе версия о повреждении кастетом, экспертиза не нашла, однако полностью ее тоже не исключает.

В ночь на 2 июня 2011 года Генпрокуратура эксгумировала тело Черновола, после чего дело направили на дорасследование. В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства Черновола.