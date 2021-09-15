Чорновола вбили «чотирма ударами кастету» – екс-заступник генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n160217-chornovola-vbyly-chotyrma-udaramy-kastetu-eks-zastupnyk-genprokurora.html

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В’ячеслав Чорновіл, лідер Народного руху України й дисидент, загинув не внаслідок ДТП, а умисного вбивства. Про це заявив в ефірі «4 каналу» колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія, — зазначив Голомша.

Він також відкидає версію про аварію. На його думку, йдеться про інсценування ДТП.

Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола, — сказав Голомша.

В Офісі генпрокурора і Міністерстві внутрішніх справ цю заяву наразі не коментували. В’ячеслав Чорновіл трагічно загинув у 1999 році. За офіційною версією, він потрапив у ДТП — 25 березня 1999 року його автомобіль нібито врізався в КамАЗ із причепом. В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Більшість друзів і син, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

Водночас у березні 2021 року заступник директора департаменту МВС з комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало заявив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл дістав смертельні травми внаслідок ДТП, а підтверджень інших версій загибелі немає. Тракало вказав, що підтвердження теорії про загибель Чорновола вже після ДТП, зокрема версію про ушкодження кастетом, експертиза не знайшла, однак повністю її теж не виключає.

У ніч на 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування. У вересні 2013 року екс-депутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства Чорновола.