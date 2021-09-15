Вантажівка СЦКК. Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада у Facebook

https://racurs.ua/ua/n160216-avtomobil-sposterigachiv-obstrilyaly-okupanty-na-donbasi-foto.html

Ракурс

Режим тиші на Донбасі порушили російські бойовики — обстріляли вантажівку української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

Вчора, 14 вересня, о 23.15 з боку позицій окупантів обстріляли автомобіль ЗІЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК в районі Шумів. Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджені кабіна та колеса автомобіля. Про це 15 вересня повідомив прес-центр штабу ООС в Facebook.

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram відзначив, що Шуми контролюють Збройні сили України, а обстріл вівся з району Шахти. Додав, що в момент обстрілу самі ж терористи запрошували режим тиші.

Військові добре знають, що з Шахти позиції в Шумах — як на долоні. Тож російські найманці бачили, куди стріляли. Весь абсурд ситуації полягає в тому, що просто у той момент, коли вони обстрілювали цю автівку СЦКК, бойовики вимагали «режим тиші» саме через… СЦКК, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий, який виконував бойове завдання. Загиблим виявився розвідник глибинної розвідки 74 ОРБ Денис Герман.