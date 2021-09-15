Грузовик СЦКК. Фото: 10 горно-штурмовая бригада в Facebook

https://racurs.ua/n160216-avtomobil-nabludateley-obstrelyali-okkupanty-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Режим тишины на Донбассе нарушили российские боевики — обстреляли грузовик украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.

Вчера, 14 сентября, в 23.15 со стороны позиций оккупантов обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК в районе Шумов. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм. В результате обстрела повреждены кабина и колеса автомобиля. Об этом 15 сентября сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram отметил, что Шумы контролируют Вооруженные силы Украины, а обстрел велся из района Шахты. Добавил, что в момент обстрела сами же террористы приглашали режим тишины.

Военные хорошо знают, что с Шахты позиции в Шумах — как на ладони. Поэтому российские наемники видели, куда стреляли. Весь абсурд ситуации заключается в том, что просто в тот момент, когда они обстреливали эту машину СЦКК, боевики требовали «режим тишины» именно через… СЦКК, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный, который выполнял боевое задание. Погибшим оказался разведчик глубинной разведки 74 ОРБ Денис Герман.