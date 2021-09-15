Мужчина привез в Одессу гранаты, чтобы в будущем их продать, фото: Нацполиция

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В Одессе задержали 39-летнего жителя Херсона, который привез в город пять гранат с целью дальнейшей продажи.

Две из этих гранат он хранил в камере хранения одного из супермаркетов, остальные — в арендованной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что администрация торгового заведения сообщила полиции об обнаружении подозрительной сумки в шкафу. Осмотрев ее, специалисты-взрывотехники обнаружили две гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Менее чем за сутки удалось разыскать владельца запрещенных предметов. Другие гранаты обнаружили во время обыска его дома.

Обстоятельства происхождения гранат устанавливаются, изъятые предметы направлены на экспертизу.

Задержанный находится в СИЗО, ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). За это правонарушение ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно на Херсонщине задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать один из домов.