Беларусь заявила об обстреле пограничного столба с Украины

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Беларусь заявила об обстреле своего пограничного столба с территории Украины. Соответствующая информация была обнародована 15 сентября на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Инцидент, как сообщают пограничники соседней страны, произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре пограничного столба на заставе «Сварины» на территории Беларуси было обнаружено повреждение столба и щитка с изображением государственного герба Беларуси.

Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Продолжается расследование, — говорится в сообщении белорусских пограничников.

В Минске также заявили о наличии пробоин от дроби, вероятно, в результате выстрела из охотничьего ружья.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор противнику, в том числе и с территории Беларуси. Провокация возможна на любом участке государственной границы, но в первую очередь — в зоне проведения операции Объединенных сил, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Военные России и Белоруссии 10 сентября начали практические действия на общих стратегических учениях «Запад-2021». Учения должны продолжаться до 16 сентября на девяти российских полигонах и пяти полигонах Беларуси, а также в южной части Балтийского моря, где задействуют около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники. Также на учения «Запад-2021» прибыли контингенты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.