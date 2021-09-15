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Ракурс
Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян. Фото: КМДА

Главная педагог Киева тоскует по «совку» — соцсети ей ответили (ФОТО)

15 сен 2021, 16:14
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Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян возмутила соцсети.

Главная педагог столицы разместила сообщение в Facebook о преимуществах, которые имели дети и взрослые во времена Союза Советских Социалистических Республик. Отметила, что в те времена не было коронавируса, а люди не покупали воду для дома, а пили из крана. Также она написала, что в те времена копейки еще имели вес и за них можно было купить некоторые вещи.

Пользователям Фейсбука это сообщение не понравилось. Чиновнице в соцсетях ответили аргументами об СССР — о Голодоморе, депортации крымских татар, тотальном контроле, антисанитарии, эпидемии туберкулеза.


Напомним, сын депутата от «Слуги народа» Юрий Аристов предлагал отправлять на Донбасс детей ветеранов АТО. Соответствующий призыв он опубликовал в своих соцсетях.

Источник: Ракурс


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