Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян. Фото: КМДА

https://racurs.ua/n160213-glavnaya-pedagog-kieva-toskuet-po-sovku-socseti-ey-otvetili-foto.html

Ракурс

Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян возмутила соцсети.

Главная педагог столицы разместила сообщение в Facebook о преимуществах, которые имели дети и взрослые во времена Союза Советских Социалистических Республик. Отметила, что в те времена не было коронавируса, а люди не покупали воду для дома, а пили из крана. Также она написала, что в те времена копейки еще имели вес и за них можно было купить некоторые вещи.

Пользователям Фейсбука это сообщение не понравилось. Чиновнице в соцсетях ответили аргументами об СССР — о Голодоморе, депортации крымских татар, тотальном контроле, антисанитарии, эпидемии туберкулеза.

Напомним, сын депутата от «Слуги народа» Юрий Аристов предлагал отправлять на Донбасс детей ветеранов АТО. Соответствующий призыв он опубликовал в своих соцсетях.