Директор Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n160213-golovna-osvityanka-kyieva-tujyt-za-sovkom-socmereji-yiy-vidpovily-foto.html

Ракурс

Директор Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян обурила соцмережі.

Головна освітянка столиці розмістила допис у Facebookпро переваги, які мали діти та дорослі в часи Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Відзначила, що в ті часи не було коронавірусу, а люди не купували воду для дому, а пили з крану. Також вона написала, що в ті часи копійки ще мали вагу й за них можна було купити певні речі.

Користовучам Фейсбуку цей допис не сподобався. Чиновниці у соцмережах відповіли аргументами про СРСР — про Голодомор, депортацію кримських татар, тотальний контроль, антисанітарію, епідемії туберкульозу.

Нагадаємо, син депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова пропонував відправляти на Донбас дітей ветеранів АТО. Відповідний заклик він опублікував у своїх соцмережах.