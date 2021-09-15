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Ракурс
Директор Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян. Фото: КМДА

Головна освітянка Києва тужить за «совком» — соцмережі їй відповіли (ФОТО)

15 вер 2021, 16:14
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Директор Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян обурила соцмережі.

Головна освітянка столиці розмістила допис у Facebookпро переваги, які мали діти та дорослі в часи Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Відзначила, що в ті часи не було коронавірусу, а люди не купували воду для дому, а пили з крану. Також вона написала, що в ті часи копійки ще мали вагу й за них можна було купити певні речі.

Користовучам Фейсбуку цей допис не сподобався. Чиновниці у соцмережах відповіли аргументами про СРСР — про Голодомор, депортацію кримських татар, тотальний контроль, антисанітарію, епідемії туберкульозу.


Нагадаємо, син депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова пропонував відправляти на Донбас дітей ветеранів АТО. Відповідний заклик він опублікував у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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