Двох немовлят з підозрою на ковід підключили до апаратів ШВЛ у Чернівцях

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє новонароджених дітей перебувають під апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ).

У цих дітей підозра на коронавірус, проте ускладнення зумовлені передчасним народженням, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на заступника головного лікаря Оксану Знак.

Зазначається, що у матерів цих дітей підтверджений коронавірус.

Загалом у цій лікарні перебувають майже 30 дітей з області з підтвердженими випадками коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом у Чернівцях станом на вчора, 14 вересня, коронавірус було лабораторно підтверджено у 112 дітей. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міськради.

При цьому за добу госпіталізували 22 дітей.

Зазначається, що останнім часом у місті значно зросла захворюваність на ГРВІ. Більшість хворих — діти: у місті за 36-й тиждень 2021 року було зареєстровано 1 тис. 554 випадки ГРВІ, з яких 839 (або 54%) серед дітей.

Джерело: «Суспільне»