Проект держбюджету на 2022 рік затвердив Кабмін. Фото: pravda.if.ua

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Державний бюджет на 2022 рік схвалив Кабінет міністрів України.

Бюджет розрахований на діючій податковій базі й розроблений на основі бюджетної декларації на 2022−2024 роки. Ключові пріоритети залишаться незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки. Про це йшлося на засіданні Кабміну 15 вересня, яке транслювалося на YouTube.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив на засіданні, що зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара — 28,6−28,7 грн/дол. Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 млрд грн, а середньомісячна зарплата 15 тис. 258 грн, рівень безробіття — 8,5%.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, основні макроекономічні параметри — це зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

На освіту уряд пропонує виділити 90 млрд грн й це на 21 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Передбачається підвищення зарплатні вчителів підвищення в 1,5−2,5 рази стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ.

На бюджет Пенсійного фонду на наступний рік передбачили 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня — це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати, — нагадав Шмигаль.

За його словами, 5,95% ВВП у проекті держбюджету-2022 пропонується направити на сектор безпеки та оборони. Забезпечення українських військових хочуть збільшити на 7,7 млрд грн, а також виділити «рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки». Крім того, 5,5 млрд грн пропонується виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

На медичну галузь у проекті держбюджету-2022 передбачили 193 млрд грн, що на 31 млрд більше, ніж цього року. Шмигаль відзначив, що це дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тис. грн, а середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тис. грн.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявляли, що бюджет 2022 року планують зібрати шляхом податків на фізичних осіб на 23 млрд грн, а з податку на підприємства зберуть усього 18 млрд грн.