Гігантську акулу-молота зловила на вудку жінка у США

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Ракурс

Гігантську акулу-молота зловила на вудку жінка в США. Американці зі штату Техас Джен Мерчант вдалося зловити акулу під час риболовлі з даху свого автомобіля. Вона пропагує принцип риболовлі «зловив-відпустив», а також займається підтриманням чистоти на місцевих пляжах.

Мерчант готувала наживку, коли помітила, що їй на вудку щось потрапило. Виявилося, що гачок проковтнула величезна акула-молот. Улов вдалося витягнути лише через 45 хвилин. Про це повідомляє Field & Stream.

Довжина акули була близько трьох з половиною метрів.

Я в захваті! Давно мріяла зловити акулу більше трьох метрів! — поділилася враженнями американка.

Чоловік і друг, разом з якими жінка рибалила, допомогли їй виміряти рибу, взяти зразок її ДНК і поставити GPS-мітку на плавник хижачки, щоб вченим було легше за нею спостерігати.

Також з пащі акули жінка витягла безліч рибальських гачків.

Я думаю, вона дуже зраділа, коли ми позбавили її від всіх цих гачків і відпустили назад в океан, — сказала Мерчант.

Жінка ловить рибу на узбережжі Техасу вже 11 років.