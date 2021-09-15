Гигантскую акулу-молот поймала на удочку женщина в США

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Ракурс

Гигантскую акулу-молот поймала на удочку женщина в США. Женщине из штата Техас Джен Мерчант удалось поймать акулу во время рыбалки с крыши своего автомобиля. Она пропагандирует принцип рыбалки «поймал-отпустил», а также занимается поддержанием чистоты на местных пляжах.

Мерчант готовила наживку, когда заметила, что ей на удочку что-то попалось. Оказалось, что крючок заглотила огромная акула-молот. Улов удалось вытащить лишь спустя 45 минут. Об этом сообщает Field & Stream.

Длина акулы была около трех с половиной метров.

Я в восторге! Давно мечтала поймать акулу больше трех метров! — поделилась впечатлениями американка.

Муж и друг, вместе с которыми женщина отправилась на рыбалку, помогли ей измерить рыбу, взять образец ее ДНК и поставить GPS-метку на плавник хищницы, чтобы ученым было легче за ней наблюдать.

Также из пасти акулы женщина извлекла множество рыболовных крючков.

Я думаю, она очень обрадовалась, когда мы избавили ее от всех этих крючков и отпустили обратно в океан, — сказала Мерчант.

Женщина ловит рыбу на побережье Техаса уже 11 лет.