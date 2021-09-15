Против Лероса открыли дело за «имитацию нападения» и нашли «ценных свидетелей»

https://racurs.ua/n160209-protiv-lerosa-otkryli-delo-za-imitaciu-napadeniya-i-nashli-cennyh-svideteley.html

Ракурс

Госбюро расследований проводит следствие по поводу возможного совершения преступления нардепом Гео Леросом. Об этом журналистам 15 сентября рассказал начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук.

Он сообщил, что 14 сентября генеральный прокурор Украины открыл уголовное производство по поводу возможного совершения преступления народным депутатом Украины. Производство из Офиса генерального прокурора передали следователям Главного следственного управления ГБР.

Основанием для открытия производства стала публикация на одном из telegram-каналов.

В сообщении содержалось видео, где человек, похожий на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти, — сообщает пресс-служба ГБР.

Предварительная квалификация уголовного преступления — приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

В ГБР запланировали экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие монтажа на видео, для идентификации личности на видео, а также исследование содержания разговора.

Лероса и свидетелей могут вызвать на допрос. В ГБР уже якобы установили «ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию».

«Ракурс» сообщал, что внефракционный народный депутат, прокомментировал видео об имитации нападения на него. Так называемый компромат на него появился вечером 13 сентября, на публикацию быстро отреагировали правоохранители.