Проти Лероса відкрили справу через «імітацію нападу» і знайшли «цінних свідків»

Проти Лероса відкрили справу, підозрюють імітацію нападу — деталі

https://racurs.ua/ua/n160209-proty-lerosa-vidkryly-spravu-cherez-imitaciu-napadu-i-znayshly-cinnyh-svidkiv.html

Ракурс

ДБР проводить розслідування можливого вчинення злочину нардепом Гео Леросом. Про це журналістам 15 вересня розповів начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук.

Він повідомив, що 14 вересня генеральний прокурор України відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України. Провадження з Офісу генерального прокурора передали слідчим Головного слідчого управління ДБР.

Підставою для відкриття провадження стала публікація на одному з telegram-каналів.

У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади, — повідомляє прес-служба ДБР.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

В ДБР запланували експертизи з метою підтвердження або спростування наявності монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи, а також дослідження змісту розмови.

Лероса та свідків можуть викликати на допит. У ДБР вже начебто встановили «цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню».

«Ракурс» повідомляв, що позафракційний народний депутат, прокоментував відео про імітацію нападу на нього. Нібито компомат на нього з’явився увечері 13 вересня, на нього швидко відреагували правоохоронці.