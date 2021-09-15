Перемир'я на Донбасі існує лише на папері – заява міжнародної місії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160208-peremyr-ya-na-donbasi-isnuie-lyshe-na-paperi-zayava-mijnarodnoyi-misiyi.html

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На Донбасі російські окупанти не дотримують режиму припинення вогню. Це підтвердила міжнародна моніторингова місія, яку проводить фонд «Восток SOS».

Результати місії у зоні бойових дій на сході України учасники моніторингу презентували на прес-конференції. Про це повідомляє «Укрінформ».

Перемир’я існує лише на папері. Зараз ми спостерігаємо, як російські найманці обстрілюють об'єкти глибоко в тилу української армії, — заявив виконавчий директор «Восток SOS» Костянтин Рєуцький.

Він розповів, що під вогонь потрапляють житлові масиви та цивільна інфраструктура, також зростає кількість цивільних жертв.

Інша учасниця місії Евія Дятковіца з Латвії відзначила відсутність систематики обстрілів. За її словами, жертвою можна стати не лише ввечері, але й удень чи вранці. Вона також заявила про важливість інформування світу про події на Донбасі.

Я думаю, що реальність подій дуже багато країн на Заході не розуміють. Вони цього не відчувають і не асоціюють з собою, — наголосила учасниця місії.

Водночас учасники місії відзначили й поліпшення у регіоні. Йдеться про збільшення доступу до українських ЗМІ та посилення армії. Також спостерігачі відмітили позитивну реакцію багатьох мешканців ОРДЛО, котрі перетинають лінію розмежування, на зміни на підконтрольній території.

Нагадаємо, раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов пояснив причини збільшення російської агресії на Донбасі.

Джерело: «Укрінформ»