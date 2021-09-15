Нове свято в Україні затвердив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n160207-nove-svyato-v-ukrayini-zatverdyv-kabmin.html

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Нове професійне свято з’явиться в Україні — відповідне рішення у середу, 15 вересня, під час пленарного засідання затвердив Кабінет міністрів.

Уряд погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.

Працівників фінансової сфери вітатимуть у день, коли Православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної Ольги. Княгиня особливо шанована як перша жінка — володарка держави, яка упорядкувала збір данини.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності. Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради заявив, що вносить до парламенту проект закону про визначення вихідним днем День державності України, який відзначатиметься 28 липня.