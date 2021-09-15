Новый праздник в Украине утвердил Кабмин

https://racurs.ua/n160207-novyy-prazdnik-v-ukraine-utverdil-kabmin.html

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Новый профессиональный праздник появился в Украине — соответствующее решение в среду, 15 сентября, во время пленарного заседания утвердил Кабинет министров.

Правительство согласовало указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.

Работников финансовой сферы будут поздравлять в день, когда Православная церковь чтит память святой равноапостольной Ольги. Княгиня была первой женщиной — главой государства, которая упорядочила сбор дани.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности. Зеленский в ходе выступления на торжественном заседании Верховной Рады заявил, что вносит в парламент проект закона об определении выходным днем День государственности Украины, который будет отмечаться 28 июля.