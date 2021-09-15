Увеличение выплат при рождении ребенка одобрил комитет Рады

https://racurs.ua/n160206-uvelichenie-vyplat-pri-rojdenii-rebenka-odobril-komitet-rady.html

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Увеличение выплат при рождении ребенка одобрил профильный комитет Верховной Рады. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно поддержал за основу и в целом законопроект № 5585−1.

В нем говорится об увеличении выплат при рождении ребенка. С 1 января 2023 года при рождении первого ребенка семья получит помощь на общую сумму 50 тыс. грн, второго — 100 тыс. грн, третьего — 150 тыс. грн.

Предлагается с 1 января 2022 года установить для всех семей при рождении ребенка выплату в размере 50 тыс. грн, а уже с 2023 года — в увеличенном размере при рождении второго и третьего, — пояснила пресс-службе СН нардеп Евгения Кравчук.

Возрастет и размер единовременной выплаты при рождении ребенка (средства, которые родители получают в первом платеже):

на первого ребенка — 15 тыс. грн;

на второго ребенка — 30 тыс. грн;

на третьего и каждого следующего ребенка — 45 тыс. грн.

Оставшуюся сумму семьи будут получать ежемесячно частями в течение трех лет (36 выплат).

Инициатор законопроекта, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, объяснил источники поступления средств для финансирования дополнительных расходов.

По его словам, с начала 2021 года государственный бюджет получил дополнительные поступления от акцизного налога благодаря действиям контролирующих органов, а также законодательным изменениям справедливого налогообложения табачных изделий. От детенизации рынка нелегальной алкогольной продукции будет возможность наполнить бюджет страны более чем на 10 млрд грн ежегодно.