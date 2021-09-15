Пенсионеры с 1 октября получат еще одну доплату - Кабмин назвал сумму

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Пенсии с 1 октября 2022 года повысят — Кабинет министров Украины на заседании 15 сентября решил установить новую доплату пенсионерам в возрасте 70−75 лет. Ежемесячные доплаты составят до 300 грн.

Речь идет о тех категориях граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года, — отметил премьер Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что бюджет Пенсионного фонда Украины в проекте госбюджета на 2022 года составляет 531 млрд грн, что на 31 млрд больше, чем в этом году.

Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта 2022 года — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн, — отметил премьер.

Глава правительства также отметил о продолжении программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и внедрении новых доплат.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение пенсий с 1 октября 2021 года коснется почти 1 млн пенсионеров. В следующем месяце в Украине повысят пенсии на 400 грн для людей в возрасте 75−80 лет. При этом минимальная выплата для них составит 2 тыс. 500 грн при наличии страхового стажа минимум 20−25 лет.

С 1 марта 2022 года Кабмин планирует провести общую индексацию пенсий для примерно 10 млн пенсионеров. Также с 1 июля следующего года должен быть пересмотрен прожиточный минимум, соответственно повысятся максимальная и минимальная пенсии. С 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж.