Гордон не предоставил суду доказательств сговора Порошенко с россиянами. Фото: Рубрика

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Петр Порошенко, лидер «Европейской солидарности», подал иск к Дмитрию Гордону. Первое заседание по этому делу повели 15 сентября.

Процесс по сути уже закончился, поскольку Гордон сказал, что у него нет доказательств своих слов. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.

В рассмотрении отзыва суд Гордону отказал, поскольку тот пропустил срок на его подачу. Адвокат Гордона пояснил, что тот не успел вовремя получить иск, поскольку очень занятой человек и часто ездит в командировки. Заседание по его просьбе отложили на 6 октября, чтобы ответчик мог ознакомиться с экспертизой.

Напомним, 7 мая в эфире «Свободы слова» Шустера Гордон сказал: «Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь… Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя».