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Ракурс
Гордон не надав суду доказів змови Порошенка з росіянами. Фото: Рубрика

Гордон не надав суду доказів змови Порошенка з росіянами — адвокат

15 вер 2021, 14:21
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Петро Порошенко, лідер «Європейської солідарності», подав позов до Дмитра Гордона. Перше засідання у цій справі повели 15 вересня.

Процес по суті вже закінчився, оскільки Гордон сказав, що у нього немає доказів своїх слів. Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

У розгляді відгуку суд Гордону відмовив, оскільки той пропустив термін на його подачу. Адвокат Гордона пояснив, що той не встиг вчасно отримати позов, оскільки дуже зайнята людина і часто їздить у відрядження. Засідання на його прохання відклали на 6 жовтня, щоб відповідач міг ознайомитися з експертизою.


Нагадаємо, 7 травня в ефірі «Свободи слова» Шустера Гордон сказав: «Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії та віддало наказ української армії залишити Маріуполь… Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії віддали наказ вийти з Маріуполя».

Джерело: Ракурс


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