Причину конфлікту Зеленського і Порошенка назвали в РНБО

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Причину конфлікту Володимира Зеленського та Петра Порошенка назвали в Раді нацбезпеки та оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи гальмує розвиток України міжособистісний конфлікт та конфлікт між командами чинного глави держави та екс-президента.

Петру Олексійовичу потрібно визначитися: він бізнесмен чи політик? Коли людина визначиться, тоді все стане на свої місця. Дуже швидко. Тому що ті речі, які робилися за часів Порошенка, я не кажу, що це він робив. Але скажіть, будь-ласка, в якій спосіб Віктор Медведчук, апологет російського світу, кум Путіна, міг заволодіти нашою з вами спільною власністю, трубою, по якій прокачувався певний продукт. Без Петра Олексійовича це могло статися? Я відповім — ні, — зазначив Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Журналіст нагадала, що прокачування нафтопродуктів через так звану «трубу Медведчука» відбувалося й за президентства Зеленського, на що Данілов відповів:

Ви хочете, що Володимир Олександрович поїхав туди, сів на «вентіль», закрив і все?

Також секретар РНБО вказав, як ставиться особисто Зеленський та його команда до Порошенка. Він ухилився від відповіді на запитання щодо негативного ставлення чинного глави держави до п’ятого президента.