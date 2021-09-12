Причину конфликта Зеленского и Порошенко назвали в СНБО

https://racurs.ua/n160031-prichinu-konflikta-zelenskogo-i-poroshenko-nazvali-v-snbo.html

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Причину конфликта Владимира Зеленского и Петра Порошенко назвали в Совете нацбезопасности и обороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, тормозит ли развитие Украины межличностный конфликт и конфликт между командами действующего главы государства и экс-президента.

Петру Алексеевичу нужно определиться: он бизнесмен или политик? Когда человек определится, тогда все станет на свои места. Очень быстро. Потому что те вещи, которые делались во времена Порошенко, я не говорю, что это он делал. Но скажите, пожалуйста, каким способом Виктор Медведчук, апологет русского мира, кум Путина, мог завладеть нашей с вами совместной собственностью, трубой, по которой прокачивался определенный продукт. Без Петра Алексеевича это могло произойти? Я отвечу — нет, — заявил Данилов в интервью «Радио Свобода».

Журналист напомнила, что прокачка нефтепродуктов через так называемую «трубу Медведчука» проводилась и при президентстве Зеленского, на что Данилов ответил:

Вы хотите, чтобы Владимир Александрович поехал туда, сел на вентиль, закрыл и все?

Также секретарь СНБО указал, как относится лично Зеленский и его команда к Порошенко. Он уклонился от ответа на вопрос о негативном отношении действующего главы государства к пятому президенту.