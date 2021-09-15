Пенсіонери з 1 жовтня отримають нову доплату — деталі — пенсії 2022

https://racurs.ua/ua/n160204-pensionery-z-1-jovtnya-otrymaut-sche-odnu-doplatu-uryad-nazvav-sumu.html

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Пенсії з 1 жовтня 2022 року підвищать — Кабінет міністрів України під час засідання 15 вересня вирішив встановити нову доплату пенсіонерам у віці 70−75 років. Щомісячні доплати становитимуть до 300 грн.

Йдеться про ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати за 2020 рік, — зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Він також додав, що бюджет Пенсійного фонду України у проекті держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд грн, що на 31 млрд більше, аніж цьогоріч.

Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня 2022 року — це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн, — зазначив прем'єр.

Глава уряду також наголосив на продовженні програм доплати пенсіонерам старше 75 років та запровадженні нові доплат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підвищення пенсій з 1 жовтня 2021 року стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів. Наступного місяця в Україні підвищать пенсії на 400 грн для людей віком 75−80 років. При цьому мінімальна виплата для них становитиме 2 тис. 500 грн за наявності страхового стажу 20−25 років і більше.

З 1 березня 2022 року Кабмін планує провести загальну індексацію пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів. Також з 1 липня наступного року повинен бути перерахований прожитковий мінімум, відповідно зросте максимальна та мінімальна пенсії. З 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж.