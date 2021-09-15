Растаможить автомобиль можно будет через портал «Дія». Фото: Сергей Нуженко

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Растаможить автомобиль в Украине можно будет через портал «Дія».

Кабинет министров 15 сентября принял постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Кроме того, такая процедура сделает невозможной коррупцию во время процедуры растаможки. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В постановлении отмечается, что новый порядок предусматривает, что осуществление таможенного оформления происходит путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме.

Также порядок постановления предусматривает:

исчерпывающий перечень документов для свободного оформления;

представление документов в электронной форме с использованием портала «Дія»;

начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале «Дія», банки или электронные платежные системы;

уплату таможенных платежей в течение 10 дней;

завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Отмечается, что этот проект является экспериментальным.

Напомним, с 15 июня в Украине начало действовать льготное растаможивание «евроблях». С тех пор подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет и были ввезены на территорию Украины до конца прошлого года, облагаются налогом на льготных условиях.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости. В большинстве случаев растаможка не будет превышать суммы в 1 тыс. евро.