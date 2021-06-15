Льготная растаможка для «евроблях» — как подсчитать стоимость

Евробляхи. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n156161-lgotnaya-rastamojka-dlya-evroblyah-kak-podschitat-stoimost.html

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Льготная растаможка «евроблях» в Украине начинает действовать с 15 июня. Теперь бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией, которые старше пяти лет и были ввезены на территорию Украины до конца прошлого года, облагаются на льготных условиях.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя, и не будет зависеть от его стоимости. В большинстве случаев растаможка не будет превышать сумму в тысячу евро.

Согласно новым изменениям, Украина на пять месяцев меняет правила налогообложения автомобилей на «еврономерах».

Предусмотрены такие льготы:

для автомобилей, нарушивших таможенное законодательство и которые были ввезены в Украину не позднее 31 декабря 2020 года;

для автомобилей, которым более пяти лет с даты выпуска;

для легковых автомобилей (в возрасте 5−15 лет, которые отвечают экостандарту «Евро-2») и грузовиков массой до 3,5 тонн (в возрасте 5−11 лет, которые отвечают экострандарту «Евро-5»);

один владелец может льготно растаможить только одно транспортное средство.

Воспользоваться льготами не смогут:

водители, которые ввезли свои автомобили в 2021 году или еще планируют это сделать;

владельцы мотоциклов, грузовиков (весом более 3,5 тонны), автобусов и микроавтобусов;

если транспортное средство происходит с территории России или временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы узнать конечную стоимость, в которую обойдется растаможка конкретной машины, придется по специальной формуле рассчитать акцизный налог, добавить к этой сумме НДС (20% акцизного налога) и обязательный взнос 8,5 тыс. грн.

Формула расчета акцизного налога выглядит так: ставка (базовая) + Vе + Fе. Ставка зависит от возраста автомобиля. Если машине от пяти до девяти лет, ставка будет нулевой. Если транспортному средству 10 лет, она будет составлять 25 евро; 11 лет — 50 евро; 12 лет — 75 евро; 13 лет — 100 евро; 14 лет — 125 евро; 15 и более лет — 150 евро.

Vе — это сумма в евро, которую вы должны получить, умножив объем двигателя своей машины на одну из следующих коэффициентов:

0,2 евро для объема двигателя от 2001 до 3000 кубических сантиметров; 0,25 евро для объема до 2000 см3 и от 3001 до 4000 см3;

0,35 евро для авто из объема от 4001 до 5000 см3;

0,5 евро для авто с объемом двигателя более 5000 см3.

Fе — это 100 евро для автомобилей с дизельным или полудизельным двигателем. Для остальных — 0.

Напомним, ранее мы сообщали, что растаможка «евроблях» по цене до 1 тыс. Евро позволила Верховная Рада.