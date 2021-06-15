Ударный стелс-беспилотник показали украинские инженеры

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Ракурс

Новый украинский военный беспилотник ACE ONE представили на международной специализированной выставке «Оружие и безопасность — 2021» в Киеве.

Благодаря своей форме плоского крыла он является фактически невидимым для радаров и его сложно вычислить, пишет «Суспільне».

Мы разработали новый современный боевой дрон ACE ONE. Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. Он разработан на основе новейших технологий Stealth, — рассказал один из конструкторов и руководителей проекта Александр Лось.

Сверхбыстрый боевой дрон способен переносить вооружение весом до 1 тонны во внутренних отсеках.

Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой — 1 тыс. км/ч, а управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта.

Предварительная стоимость одного комплекса из нескольких летательных аппаратов (вероятно, трех) и наземной станции управления составляет 12−13 млн долл.

Отечественная беспилотная «невидимка» будет не просто разведчиком, а сможет использовать высокоточное управляемое вооружение как против наземных, так и против воздушных целей.

Напомним, украинские военные, выполняющие боевые задания на границе с временно оккупированным Крымом, провели учения расчетов противовоздушной обороны. В рамках учений военные отработали борьбу с попытками противника осуществлять проведение воздушной разведки.

Источник: «Суспільне»