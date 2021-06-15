Ударний стелс-безпілотник показали українські інженери

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Ракурс

Новий український військовий безпілотник ACE ONE презентували на міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека — 2021» у Києві.

Завдяки своїй формі плаского крила він є фактично невидимим для радарів і його складно вичислити, пише «Суспільне».

Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані у світі ще не було. Він розроблений на основі новітніх технологій Stealth, — розповів один із конструкторів і керівників проекту Олександр Лось.

Надшвидкий бойовий дрон здатен переносити озброєння вагою до 1 тонни у внутрішніх відсіках.

Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової — 1 тис. км/год, а управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту.

Попередня вартість одного комплексу з декількох літальних апаратів (ймовірно, трьох) та наземної станції управління складає 12−13 млн дол.

Вітчизняна безпілотна «невидимка» буде не просто розвідником, а зможе використовувати високоточне кероване озброєння як проти наземних, так і проти повітряних цілей.

Нагадаємо, українські військові, які виконують бойові завдання на межі з тимчасово окупованим Кримом, провели навчання розрахунків протиповітряної оборони. В межах навчань військові відпрацювали боротьбу зі спробами противника здійснювати проведення повітряної розвідки.

Джерело: «Суспільне»