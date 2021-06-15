Пільгове розмитнення «євроблях» — як підрахувати вартість

Євробляхи. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n156161-pilgove-rozmytnennya-ievroblyah-yak-pidrahuvaty-vartist.html

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Пільгове розмитнення «евроблях» в Україні починає діяти з 15 червня. Тепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, що старші п’яти років та були ввезені на територію Україні до кінця минулого року, оподатковуються на пільгових умовах.

Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об'єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості. У більшості випадків розмитнення не перевищуватиме суми в тисячу євро.

Відповідно до нових змін, Україна на п’ять місяців змінює правила оподаткування автомобілів на «єврономерах».

Ними передбачені пільги:

для автомобілів, які порушили митне законодавство і які були ввезені до України не пізніше 31 грудня 2020 року;

для автомобілів, яким понад п’ять років із дати випуску;

для легкових автомобілів (віком 5−15 років, які відповідають екостандарту «Євро-2») і вантажівок масою до 3,5 тонн (віком 5−11 років, які відповідають екостандарту «Євро-5»);

для одного власника автомобіля право на пільгове розмитнення лише одного транспортного засобу;

Скористатися пільгами не зможуть:

користувачі, які ввезли свої автомобілі у 2021 році або які ще планують це зробити;

власники мотоциклів, вантажівок (вагою понад 3,5 тонни), автобусів та мікроавтобусів;

якщо транспортний засіб походить із території Росії чи тимчасово окупованих територій України.

Щоби дізнатися кінцеву вартість, у яку обійдеться розмитнення конкретної автівки, доведеться за спеціальною формулою розрахувати акцизний податок, додати до цієї суми ПДВ (20% від акцизного податку) та обов’язковий внесок 8,5 тис. грн.

Формула розрахунку акцизного податку виглядає так: Ставка (базова) + Vе + Fе. Ставка залежить від віку автівки. Якщо машині від п’яти до дев’яти років, ставка буде нульовою. Якщо транспортному засобу 10 років, вона складатиме 25 євро; 11 років — 50 євро; 12 років — 75 євро; 13 років — 100 євро; 14 років — 125 євро; 15 і більше років — 150 євро.

Vе — це сума в євро, яку ви маєте отримати, помноживши об'єм двигуна своєї автівки на один із наступних коефіцієнтів:

0,2 євро для об'єму двигуна від 2001 до 3000 кубічних сантиметрів; 0,25 євро для об'єму до 2000 см3 та від 3001 до 4000 см3;

0,35 євро для авто з об'єму від 4001 до 5000 см3;

0,5 євро для авто з об'ємом двигуна понад 5 тис. см3.

Fе — це 100 євро для автівок із дизельним або напівдизельним двигуном. Для решти — 0.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розмитнення «євроблях» за ціною до 1 тис. євро дозволила Верховна Рада.