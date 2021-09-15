На Прикарпатье школы с вакцинацией ниже 80% закроют на карантин. Фото: РБК

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Ракурс

Школы в Ивано-Франковской области с вакцинацией ниже 80% будут закрываться на карантин.

При введении «желтой» зоны адаптивного карантина на Прикарпатье не будет дистанционного обучения в школах. Вузы просто закроются на карантин, как это происходило раньше во время вспышек гриппа. Поэтому педагогам надо вакцинироваться от коронавируса. Об этом 15 сентября в видеообращении заявила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, видео опубликовано на ее странице в Facebook.

Из-за обострения ситуации правительством вводятся более жесткие карантинные меры. Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением «желтой» зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин, — подчеркнула чиновник.

По словам директора Департамента здравоохранения Игоря Дмитренко, на этой неделе по учебным заведениям будут ездить мобильные бригады и вакцинировать желающих учителей.

Между тем городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook сообщил, что по состоянию на 15 сентября 80% и более вакцинированных в 14 школах и в пяти детских садах.

Как известно, 20 сентября в Украине вступает в силу постановление Кабмина о новых карантинных мерах. Их еще должна принять комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если примет, то в Украине введут «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации. Такой документ будет предоставлять привилегии вакцинированным, например, в посещении ресторанов или спортзалов.

В случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей будут вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — 100% учителей должны иметь прививки, чтобы школа работала очно.

Напомним, Кабмин решил продлить действие зеленых COVID-сертификатов в Украине продлили с 180 до 365 дней. Будут действовать различные сертификаты: с информацией о прививках, отрицательный результат тестирования, который действует 72 часа, или выздоровление от COVID-19.