На Прикарпатті школи з вакцинацією нижче 80% закриють на карантин. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n160203-shkoly-zakryut-bez-dystanciyky-na-prykarpatti-motyvuut-vchyteliv-vakcynuvatysya.html

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Школи в Івано-Франківській області з вакцинацією нижче 80% будуть закриватися на карантин.

При введенні «жовтої» зони адаптивного карантину на Прикарпатті не буде дистанційного навчання в школах. Навчальні заклади просто закриються на карантин, як це відбувалося раніше під час спалахів грипу. Тому педагогам треба вакцинуватися від коронавірусу. Про це 15 вересня у відеозверненні заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, відео опубліковане на її сторінці у Facebook.

Через загострення ситуації Урядом запроваджуються жорсткіші карантинні заходи. Передусім вони стосуються роботи навчальних закладів. Із запровадженням «жовтої"зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше як 80% працівників, закриваються на карантин, — наголосила чиновник.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Ігоря Дмитренка, цього тижня по навчальних закладах будуть їздити мобільні бригади та вакцинувати охочих вчителів.

Тим часом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook повідомив, що станом на 15 вересня 80% та більше вакцинованих у 14 школах та в п’ятьох дитячих садочках.

Як відомо, 20 вересня в Україні набуває чинності постанова Кабміну про нові карантинні заходи. Їх ще має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій на засіданні. Якщо ухвалить, то в Україні запровадять «жовтий» та «зелений» COVID-сертифікати вакцинації. Такий документ надаватиме привілеї вакцинованим, наприклад, у відвідуванні ресторанів чи спортзалів.

У разі введення «жовтого» рівня карантину школи працюватимуть, якщо 80% вчителів будуть вакциновані (однією або двома дозами). При «червоному» — 100% вчителів повинні мати щеплення, аби школа працювала очно.

Нагадаємо, Кабмін вирішив продовжити дію зелених COVID-сертифікатів в Україні продовжили з 180 до 365 днів. Діятимуть різні сертифікати: з інформацією про щеплення, негативний результат тестування, який діє 72 години, або одужання від COVID-19.