Розмитнити автомобіль можна буде через портал «Дія». Фото: Сергій Нуженко

https://racurs.ua/ua/n160205-rozmytnyty-avtomobil-mojna-bude-cherez-portal-diya.html

Ракурс

Розмитнити автомобіль в Україні можна буде через портал «Дія».

Кабінет міністрів 15 вересня прийняв постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн. Крім того, така процедура унеможливить корупцію під час процедури розмитнення. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У постанові зазначається, що новий порядок передбачає, що здійснення митного оформлення відбувається шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі.

Також порядок постанови передбачає:

вичерпний перелік документів для вільного оформлення;

подання документів в електронній формі з використанням порталу «Дія»;

нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які можна оплатити на порталі «Дія», банки або електронні платіжні системи;

сплату митних платежів протягом 10 днів;

завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі.

Зазначається, що цей проект є експериментальним.

Нагадаємо, з 15 червня в Україні почало діяти пільгове розмитнення «євроблях». З того часу вживані автомобілі з європейською реєстрацією, що старші п’яти років та були ввезені на територію Україні до кінця минулого року, оподатковуються на пільгових умовах.

Сума акцизного податку залежатиме від віку машини, об'єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості. У більшості випадків розмитнення не перевищуватиме суми в 1 тис. євро.