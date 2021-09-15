Збільшення виплат при народженні дитини схвалив комітет Ради

https://racurs.ua/ua/n160206-zbilshennya-vyplat-pry-narodjenni-dytyny-shvalyv-komitet-rady.html

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Збільшення виплат при народженні дитини схвалив профільний комітет Верховної Ради. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав за основу і в цілому законопроект № 5585−1.

У ньому йдеться про збільшення виплат при народженні дитини. З 1 січня 2023 року при народженні першої дитини родина отримає допомогу на загальну суму 50 тис. грн, другої — 100 тис. грн, третьої — 150 тис. грн.

Пропонується з 1 січня 2022 року встановити для всіх родин при народженні дитини виплату у розмірі 50 тис. грн, а вже з 2023 року — у збільшеному розмірі при народженні другої та третьої, — пояснила прес-службі СН нардеп Євгенія Кравчук.

Зросте і розмір одноразової виплати при народженні дитини (кошти, які батьки отримують у перший платіж):

на першу дитину — 15 тис. грн;

на другу дитину — 30 тис. грн;

на третю та кожну наступну дитину — 45 тис. грн.

Решту суми родини отримуватимуть щомісячно частинами упродовж трьох років (36 виплат).

Ініціатор законопроекту, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пояснив джерела надходження коштів для фінансування додаткових витрат.

За йо словами, зЗ початку 2021 року державний бюджет отримав додаткові надходження з акцизного податку завдяки діям контролюючих органів, а також законодавчим змінам щодо справедливого оподаткування тютюнових виробів (ТВЕНів). Від детінізації ринку нелегальної алкогольної продукції буде можливість наповнити бюджет країни більш ніж на 10 млрд грн щорічно.