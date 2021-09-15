Перемирие на Донбассе существует только на бумаге – международная миссия. Фото: УП

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На Донбассе российские оккупанты не соблюдают режим прекращения огня. Это подтвердила международная мониторинговая миссия, которую проводит фонд «Восток SOS».

Результаты миссии в зоне боевых действий на востоке Украины участники мониторинга представили на пресс-конференции. Об этом сообщает «Укринформ».

Перемирие существует только на бумаге. Сейчас мы наблюдаем, как российские наемники обстреливают объекты глубоко в тылу украинской армии, — заявил исполнительный директор «Восток SOS» Константин Реуцкий.

Он рассказал, что под огонь попадают жилые массивы и гражданская инфраструктура, также растет число гражданских жертв.

Другая участница миссии Эвия Дятковица из Латвии отметила отсутствие систематики обстрелов. По ее словам, жертвой можно стать не только вечером, но и днем ​​или утром. Она также заявила о важности информирования мира о событиях на Донбассе.

Я думаю, что очень многие страны на Западе не понимают реальность событий. Они этого не чувствуют и не ассоциируют с собой, — сказала участница миссии.

В то же время участники миссии отметили и улучшение в регионе. Речь идет об увеличении доступа к украинским СМИ и усилении армии. Также наблюдатели отметили положительную реакцию многих жителей ОРДЛО, пересекающих линию разграничения, на изменения на подконтрольной территории.

Напомним, ранее руководитель украинской стороны Совместного центру по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Апполонов объяснил причины роста российской агрессии на Донбассе.

Источник: «Укринформ»